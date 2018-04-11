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CANLI | Bayern Munih, tur için 'yı ağırlıyor

, Çeyrek Final rövanş maçında İspanyol temsilcisi ’yı konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Alman temsilcisi tur için avantajlı olan taraf. Karşılaşmayı sabah.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 22:16
CANLI | Bayern Munih, tur için Sevilla'yı ağırlıyor

Çeyrek Final rövanş maçında , 'yı ağırlıyor. Alman ekibi, ilk maçta rakibini 2-1 mağlup etmişti.

BAYERN MÜNİH 0 - 0 SEVİLLA (İLK YARI OYNANIYOR)

BAYERN'DE EKSİKLER VAR

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes; Alman stoper Jerome Boateng'in, ayağında küçük bir sakatlık bulunmasına karşın Sevilla karşısında forma giyebileceğini açıkladı. Buna karşın sol bek David Alaba ve Şilili orta saha Arturo Vidal'in sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giymeleri olası görünmüyor. Öte yandan sakatlıkları devam eden kaleci Manuel Neuer ve Kinglsey Coman, Sevilla karşısında yerlerini alamıyorlar.

LEWANDOWSKİ SINIRDA

Bayern Münih'te, bu sezon çıktığı 39 maçta 35 gol atan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Sevilla karşısında sarı kart görmesi ve takımının turu atlaması halinde yarı final ilk maçında forma giyemeyecek. Franck Ribery, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Jerome Boateng ve Sebastian Rudy de kart sınırında bulunan diğer isimler.

SEVILLA BİR İLK PEŞİNDE

Tarihinde 5 kez UEFA Avrupa Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösteremedi.

İLK 11'LER

Bayern Münih: Sven Ulreich, Mats Hummels, Javi Martinez, Rafinha, Jerome Boateng, Franck Ribery, Arjen Robben, James Rodriguez, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Thomas Müllet

Sevilla: David Soria, Clement Lenglet, Sergio Escudero, Ever Banega, Joaquin Correa, Steven N'Zonzi, Jesus Navas, Pablo Sarabia, Wissam Ben Yedder, Franco Vazquez

Stat: Allianz Arena
Hakem: William Collum, David McGeachie, Francis Connor
?Saat: 21:45
Kanal: tivibu SPOR 3

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