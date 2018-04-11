Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Juventus'la karşılaşıyor. İspanyol ekibi ligde oynadığı son karşılaşmada Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalırken Juventus ise İtalya Seri A 31. hafta mücadelesinde Benevento'yu 4-2 mağlup etti.
REAL MADRİD 0 - 2 JUVENTUS (İLK YARI OYNANIYOR)
2' Mario Mandzukic
?37' Mario Mandzukic
REAL MADRİD'DE EKSİKLER VAR
Eflatun beyazlılarda Nacho dışında herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor. Buna karşın turun ilk maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sergio Ramos, Juventus karşısında görev alamıyor.
JUVENTUS'TA DYBALA YOK
Juventus'ta, turun ilk ayağında iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, Real Madrid karşısında görev alamıyor. Öte yandan kart cezalarını tamamlayan Miralem Pjanic ve Medhi Benatia maç kadrosunda kendilerine yer buldular.
İLK 11'LER
Real Madrid: Keylor Navas, Dani Carvajal, Jesus Vallejo, Raphael Varane, Marcelon, Toni Kroos, Luka Modric, Carlos Casemiro, Isco, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale
Juventus: Gianluigi Buffon, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Medhi Benatia, Alex Sandro, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic
Stat: Santiago Bernabeu
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennet - İNGİLTERE
Saat: TSİ 21:45
Kanal: tivibu SPOR 2