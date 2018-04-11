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CANLI | yarı final için karşısında

Çeyrek Final turunda, son şampiyon , deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında ’u konuk ediyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 22:22
CANLI | Real Madrid yarı final için Juventus karşısında

, Çeyrek Final rövanş maçında 'la karşılaşıyor. İspanyol ekibi ligde oynadığı son karşılaşmada Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalırken Juventus ise İtalya Seri A 31. hafta mücadelesinde Benevento'yu 4-2 mağlup etti.

REAL MADRİD 0 - 2 JUVENTUS (İLK YARI OYNANIYOR)
2' Mario Mandzukic
?37' Mario Mandzukic

REAL MADRİD'DE EKSİKLER VAR

Eflatun beyazlılarda Nacho dışında herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor. Buna karşın turun ilk maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sergio Ramos, Juventus karşısında görev alamıyor.

JUVENTUS'TA DYBALA YOK

Juventus'ta, turun ilk ayağında iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, Real Madrid karşısında görev alamıyor. Öte yandan kart cezalarını tamamlayan Miralem Pjanic ve Medhi Benatia maç kadrosunda kendilerine yer buldular.

İLK 11'LER

Real Madrid: Keylor Navas, Dani Carvajal, Jesus Vallejo, Raphael Varane, Marcelon, Toni Kroos, Luka Modric, Carlos Casemiro, Isco, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale

Juventus: Gianluigi Buffon, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Medhi Benatia, Alex Sandro, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic

Stat: Santiago Bernabeu
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennet - İNGİLTERE
Saat: TSİ 21:45
Kanal: tivibu SPOR 2

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