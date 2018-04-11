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'de Sivasspor maçı hazırlıkları

, 'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 14 Nisan Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:26 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 16:30
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana, Osmanlıspor maçında bacağına darbe alan ve sağ arka üst adalesinde ağrısı olduğu için dinlendirilen dışında tüm futbolcular katıldı.

Sakatlığı ciddi olmayan Alper'in yarınki idmanda takımla çalışacağı belirtildi. Tedavisinin ardından bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Janssen'in de oynayacak duruma geldiği öğrenildi.

İlk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanını, Çekmeköy Fenerbahçe Şubesi'nin davetlisi olarak idmana gelen Hilal Karadeniz Eğitim Kurumlarındaki otizmli futbolseverler de izledi. Sarı-lacivertli futbolcular, antrenman öncesinde ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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