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'da kritik Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

, 'in 29. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 15:35
Galatasaray'da kritik Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından çıkış ve sürat çalışması yaptı. Ana bölümde 5'e 5 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray'da kritik Başakşehir maçının hazırlıkları başladı
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