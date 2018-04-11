Galatasaray'da kritik Başakşehir maçının hazırlıkları başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından çıkış ve sürat çalışması yaptı. Ana bölümde 5'e 5 dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.