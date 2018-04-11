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Hafızalara kazınacak maçta yarı finale yükseldi

, Çeyrek Final rövanş maçında 'a 3-1 mağlup oldu. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan eflatun beyazlılar bu sonuçla yarı finale yükselen taraf oldu. Real Madrid'e turu getiren gol uzatma dakikalarında Cristiano Ronaldo'dan penaltı vuruşuyla geldi.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 23:58
Hafızalara kazınacak maçta Real Madrid yarı finale yükseldi

, Çeyrek Final rövanş maçında 'a 3-1 mağlup oldu ancak ilk maçta yakaladığı 3-0'ın avantajıyla yarı finale çıkan taraf oldu. Juventus, son dakikalara 3-0 önde girmesine karşın maçın uzatma bölümlerinde karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, Real Madrid lehine kritik bir penaltı kararına hükmetti. Eflatun beyazlıların Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'e yarı finali getirdi. Juventus'ta, karara itiraz eden Gianluigi Buffon kırmızı kart gördü.

REAL MADRİD 1 - 3 JUVENTUS (MAÇ SONUCU)
2' Mario Mandzukic
37' Mario Mandzukic
61' Matuidi
90' Ronaldo

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Hafızalara kazınacak maçta Real Madrid yarı finale yükseldi
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