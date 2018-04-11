Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Juventus'a 3-1 mağlup oldu ancak ilk maçta yakaladığı 3-0'ın avantajıyla yarı finale çıkan taraf oldu. Juventus, son dakikalara 3-0 önde girmesine karşın maçın uzatma bölümlerinde karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, Real Madrid lehine kritik bir penaltı kararına hükmetti. Eflatun beyazlıların Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'e yarı finali getirdi. Juventus'ta, karara itiraz eden Gianluigi Buffon kırmızı kart gördü.

REAL MADRİD 1 - 3 JUVENTUS (MAÇ SONUCU)

2' Mario Mandzukic

37' Mario Mandzukic

61' Matuidi

90' Ronaldo