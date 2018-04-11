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yarı final için karşısında

Çeyrek Final turunda, son şampiyon , deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında ’u konuk edecek.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 19:23
Real Madrid yarı final için Juventus karşısında

, Çeyrek Final rövanş maçında 'la karşılaşacak. İspanyol ekibi ligde oynadığı son karşılaşmada Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalırken Juventus ise İtalya Seri A 31. hafta mücadelesinde Benevento'yu 4-2 mağlup etti.

REAL MADRİD'DE EKSİKLER VAR

Eflatun beyazlılarda Nacho dışında herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor. Buna karşın turun ilk maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Sergio Ramos, Juventus karşısında görev alamayacak.

JUVENTUS'TA DYBALA YOK

Juventus'ta, turun ilk ayağında iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arjantinli oyuncu Paulo Dybala, Real Madrid karşısında görev alamıyor. Öte yandan kart cezalarını tamamlayan Miralem Pjanic ve Medhi Benatia maç kadrosunda kendilerine yer buldular.

Stat: Santiago Bernabeu
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennet - İNGİLTERE
Saat: TSİ 21:45
Kanal: tivibu SPOR 2

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Real Madrid yarı final için Juventus karşısında
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