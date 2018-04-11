Roma'nın yaptığını Galatasaray da yapmıştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Roma'nın İspanyol temsilcisi Barcelona'yı elemesi, akıllara geçmişteki unutulmaz geri dönüşleri getirdi.

"Devler Ligi"nde geçen sezon son 16 turunda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını 6-1 yenerek tarihi bir başarıya imza atan Barcelona, bu sezon çeyrek finalde ise Roma'nın geri dönüşüne engel olamadı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Camp Nou Stadı'nda 4-1 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. 6. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, favori gösterilen Katalan temsilcisi karşısında Daniele De Rossi'nin 58. dakikadaki penaltı golüyle tur için biraz daha umutlandı.

Patrik Schick'in yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in korner atışından gönderdiği topu Yunan futbolcu Kostas Manolas, 82. dakikada ağlara gönderdi ve bu skorla Roma, taraftarının önünde yarı final biletini aldı.

Bu geri dönüşün ardından UEFA'nın yaptığı organizasyonlarda benzer maç çevirme başarıları da gündeme geldi.

İki ayaklı oynanan ve ilk maçı farklı kaybedip, rövanşta tur atlayacak skoru bulan takımlar arasında iki kezle Real Madrid öne çıkarken, Barcelona, Leixoes, Partizan, Deportivo La Coruna ve Galatasaray yaptıkları geri dönüşlerle unutulmazlar arasında yer aldı.

BARCELONA, ZORU BAŞARDI

Geçen sezon son 16 turu ilk maçında PSG'ye 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Katalan temsilcisi, son bölümleri büyük heyecana sahne olan rövanşta rakibini 6-1 mağlup etti ve uzun yıllar unutulmayacak bir başarıya imza attı.

Barcelona, 88. dakikasına 3-1 önde girdiği ve turu geçmek için uzatma bölümü dahil 7 dakikada 3 gole ihtiyacı olduğu mücadelede, arka arkaya 3 kez fileleri havalandırdı ve 6-1'lik tarihi skorla tur biletini cebine koydu.

AKILLARA GELEN EN ESKİ GERİ DÖNÜŞ LEIXOES'TEN

Bugünlerde Portekiz'in ikinci liginde mücadelesi eden Leixoes, 1961-1962 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ilk turunda tarihi bir geri dönüş yaptı.

İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds takımıyla eşleşen Leixoes, ilk maçta konuk olduğu rakibine 6-2 mağlup oldu.

Rövanş maçında rakibini ağırlayan Leixoes, 5-0 gibi net bir galibiyet alarak adını ikinci tura yazdırdı.

REAL MADRİD İKİ KEZ YAPTI

Barcelona'nın dışında başka bir İspanyol ekibi Real Madrid de geri dönüşleriyle tarihe damga vurdu.

Real Madrid, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci tur ilk maçında İngiltere'nin Derby County ekibine 4-1 mağlup oldu.

Santiago Bernabeu'da rakibini ağırlayan Real Madrid, 90 dakika sonunda 4-1 üstünlük yakalayarak, maçı uzatmaya götürmüştü. Uzatma bölümlerinde Santillana'nın attığı golle İspanyollar üst tura yükseldi.

Eflatun-beyazlılar, UEFA Kupası'nda da tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımına 1985-1986 sezonu üçüncü tur maçında deplasmanda 5-1 yenilen Real Madrid, Valdano ve Santillana'nın ikişer golüyle rakibini 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

PARTİZAN TURU BIRAKMADI

Yugoslavya döneminde Partizan, 1984-1985 UEFA Kupası ikinci tur ilk maçında deplasmanda İngiliz ekibi Queens Park Rangers'a (QPR) 6-2 yenildi.

Başkent Belgrad'da rakibini konuk eden Partizan, rövanş maçına hızlı başlamış ve ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Partizan, ikinci yarıda ihtiyacı olan golü de bularak QPR'ı 4-0 mağlup etti.

Tarihi bir galibiyet elde eden Partizan, böylece UEFA Kupası 3. turuna çıkmayı başardı.

GALATASARAY'DAN UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞ

Galatasaray, 1988-1989 sezonunda bugün Şampiyonlar Ligi diye adlandırılan Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımıyla eşleşti.

Deplasmanda oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kaybetti.

Rövanş maçında Ali Sami Yen Stadı'nda rakibini ağırlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının son 15 dakikasında arka arkaya bulduğu gollerle rakibini 5-0 gibi net bir skorla yenen Galatasaray, o sezon yarı finale kadar çıktı.

DEPORTIVO, MILAN'A İZİN VERMEDİ

İspanya'nın Deportivo La Coruna takımı, İtalyan temsilcisi Milan ile 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Deportivo, ilk maçın başında 1-0 öne geçti ancak mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı.

Milan gibi güçlü bir rakip karşısında rövanş maçında tur atlamasına yetecek 3-0'lık skoru daha ilk yarıda bulan İspanyol ekibi, ikinci devrede bir gol daha bularak 4-0'lık galibiyet elde etti.

LIVERPOOL'UN GERİ DÖNÜŞÜ KUPA GETİRDİ

İki ayaklı karşılaşmalardaki geri dönüşlerin verdiği heyecanının benzeri, zaman zaman tek maçlarda da yaşandı.

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Liverpool ile İtalyan ekibi Milan karşılaşmıştı.

İlk yarısı Milan'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısına farklı bir havayla çıkan İngiliz ekibi, 7 dakikada bulduğu 3 golle skoru 3-3'e getirdi.

Finalin uzatma bölümünde iki takım da gol bulamayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Maçta 3-0 geriye düşen Liverpool, penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.

Bir diğer Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Manchester United takımı, Alman ekibi Bayern Münih'i 2-1 yenerek 1999 yılında şampiyonluğa ulaştı.

Maçın son dakikasına 1-0 geride giren Manchester United, 90+1 ve 90+3. dakikalarda oyuna sonradan giren oyuncuları Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer'in attığı gollerle efsane bir geri dönüşe imza attı.

TRABZONSPOR "BİTTİ" DEMEDİ

Türkiye'de ise iki ayaklı oynanan maçlarda yaşanan en görkemli geri dönüşlerden biri Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalinde Bursaspor'u yenmesi olarak göze çarptı.

1991-1992 sezonunda iki maç üzerinden oynanan finalin ilkinde Bursaspor, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Avni Aker Stadı'nda oynanan rövanş maçının ilk 15 dakikası 1-1 geçildi. Hami Mandıralı'nın penaltından attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda 3 gol daha bularak müsabakadan 5-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.