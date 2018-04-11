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’da orta saha sorunu yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan 'da Onazi'nin sakat, Okay'ın ise kart cezalısı olması nedeniyle orta saha sıkıntısı yaşanıyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 13:56
Trabzonspor’da orta saha sorunu yaşanıyor

'un Süper Lig'in 28'inci haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin MR sonuçlarına göre sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Onazi'nin Osmanlıspor maçında oynama ihtimalinin bulunmadığı, oyuncunun 1-2 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

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spor'da Onazi'nin yanı sıra Okay Yokuşlu da kart cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör 'ın Onazi ile Okay'ın yokluğunda orta sahada Kucka'nın yanında daha önceki maçlarda 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği ya da sol kanatta değerlendirdiği ikilisinden birine forma verebileceği belirtildi.

BURAK YILMAZ BELİRSİZLİĞİ

Bu arada Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan da Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Burak'ın karın kaslarında ağrı olduğu ancak Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programına tabi tutulduğu öğrenildi.

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Trabzonspor’da orta saha sorunu yaşanıyor
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