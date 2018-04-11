Türk Messi Cengiz Ünder Barcelona’yı evine yolladı

Devler
Ligi'nde devlerin kabus yaşadığı bir gece geride kaldı... Barcelona
, İspanya'da 4-1 mağlup ettiği Roma'ya İtalya'da 3-0 yenilerek, favorisi olduğu kupanın dışında kaldı. İngiltere'de Premier Lig
şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Manchester City
ise ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Liverpool
'a evinde oynadığı rövanşta da 2-1 yenilerek büyük rüyasına veda etti. Roma'nın Barcelona'yı evine yolladığı mücadeleye milli futbolcumuz Cengiz Ünder
damga vurdu. Sakatlığı sebebiyle Camp Nou
'da oynanan ilk karşılaşmada formasını giyemeyen Cengiz Ünder, tamamen hazır olmadığı için yedek kulübesinde oyuna başladı. Roma, 6'ncı dakikada Edin Dzeko
ve 58'inci dakikada penaltıdan Daniele De Rossi'nin attığı gollerle tur için ümitlendi: 2-0. Roma Teknik Direktörü Di Francesco'nun 73'te sahaya sürdüğü Cengiz, 82'de kazanılan köşe atışında meşin yuvarlağı Kostas Manolas'ın kafasına kondurarak, idolü Messi'ye sezonun en ağır tokadını attı: 3-0.