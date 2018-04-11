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Türk Messi ’yı evine yolladı

Roma, Şampiyonlar Ligi’nde sezonun sürprizine imza attı. Çizme ekibi, İspanya’da 4-1 yenildiği ’yı rövanşta üç farklı devirerek yarı finale yürüdü. Cengiz, turu getiren golün asistini yaptı

Giriş Tarihi: 11.4.2018
Türk Messi Cengiz Ünder Barcelona’yı evine yolladı
Devler Ligi'nde devlerin kabus yaşadığı bir gece geride kaldı... , İspanya'da 4-1 mağlup ettiği Roma'ya İtalya'da 3-0 yenilerek, favorisi olduğu kupanın dışında kaldı. İngiltere'de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan ise ilk maçta 3-0 mağlup olduğu 'a evinde oynadığı rövanşta da 2-1 yenilerek büyük rüyasına veda etti. Roma'nın Barcelona'yı evine yolladığı mücadeleye milli futbolcumuz damga vurdu. Sakatlığı sebebiyle 'da oynanan ilk karşılaşmada formasını giyemeyen Cengiz Ünder, tamamen hazır olmadığı için yedek kulübesinde oyuna başladı. Roma, 6'ncı dakikada ve 58'inci dakikada penaltıdan Daniele De Rossi'nin attığı gollerle tur için ümitlendi: 2-0. Roma Teknik Direktörü Di Francesco'nun 73'te sahaya sürdüğü Cengiz, 82'de kazanılan köşe atışında meşin yuvarlağı Kostas Manolas'ın kafasına kondurarak, idolü Messi'ye sezonun en ağır tokadını attı: 3-0.
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Türk Messi Cengiz Ünder Barcelona’yı evine yolladı
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