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A , sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:00 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:11
A Milli Takım, FIFA sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi

'nın yapmış olduğu açıklamada Nisan ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, 37'nci sıraya yükseldi.

FIFA sıralamasında , liderliğini sürdürdü. , 2'nci olurken, iki basamak birden yükselen ise 3'ncü sırada kendisine yer buldu.
FIFA'nın her ay düzenli olarak sunduğu sıralamada gelecek ayki açıklama Mayıs ayının 17'sinde yapılacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Almanya 1533
2- Brezilya 1384
3- Belçika 1346
4- Portekiz 1306
5- Arjantin 1254
6- 1179
7- 1166
8- 1162
9- Şili 1146
10- Polonya 1118

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A Milli Takım, FIFA sıralamasında 37'nci sıraya yükseldi
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