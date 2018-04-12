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Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası maçıyla başlıyor. Geçen hafta evinde Göztepe'yi 5-1 mağlup eden Beşiktaş, Akhisar'a konuk oluyor. Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan Manisa kafilesinde yer aldı. Göztepe maçında oyuna girer girmez golünü atan yeni transfer Cyle Larin ise kafilede yer almadı. Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 17:44
Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kritik karşılaşma öncesinde şampiyonluk mücadelesi veren , 56 puanla üçüncü sırada yer alıyor. yönetimindeki ise 34 puanla 11. sırada yer alıyor. Okan Buruk'un öğrencileri son galibiyetini ligin 24. haftasında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de aldı.

Beşiktaş ise ligin 26. haftasında kaybettiği Medipol Başakşehir maçı sonrasında karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe sınavlarından galibiyetle ayrıldı. Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş arasında yarın akşam yani 12 Nisan 20:00'de oynanacak karşılaşmanın hakemi olacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık ve Serkan Çınar yapacak. Kritik mücadele beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından ilk kez sahada olacak. Bilindiği gibi , 5 maç ceza almıştı.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Milan Lukac, Caner Osmanpaşa, , Dany Nouenkeu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho, Bilal Kısa, Olcan Adın, Helder Barbosa, Evgen Seleznov

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Talisca, Babel, Quaresma, Alvaro Negredo

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