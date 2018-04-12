Akhisarspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kritik karşılaşma öncesinde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 56 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki Teleset Mobilya Akhisarspor ise 34 puanla 11. sırada yer alıyor. Okan Buruk'un öğrencileri son galibiyetini ligin 24. haftasında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de aldı.

Beşiktaş ise ligin 26. haftasında kaybettiği Medipol Başakşehir maçı sonrasında karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe sınavlarından galibiyetle ayrıldı. Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş arasında yarın akşam yani 12 Nisan 20:00'de oynanacak karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek olacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık ve Serkan Çınar yapacak. Kritik mücadele beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından ilk kez sahada olacak. Bilindiği gibi Ricardo Quaresma, 5 maç ceza almıştı.

İki takım arasında ligin ilk devresinde İstanbul'da oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Milan Lukac, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Dany Nouenkeu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho, Bilal Kısa, Olcan Adın, Helder Barbosa, Evgen Seleznov

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Pepe, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Talisca, Babel, Quaresma, Alvaro Negredo