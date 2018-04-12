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, 'a hazırlanıyor

'in 29. haftasında ligin formda ekiplerinden ile karşılaşacak 'da maç hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 18:53
Atiker Konyaspor, Antalyaspor'a hazırlanıyor

, 'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışmasının ardından antrenman, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam etti.

Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz'ın da takip ettiği idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Öte yandan tedavisi devam eden Amir Hadziahmetovic, fizyoterapist Salih Kırışka ile takımdan ayrı çalıştı.

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Atiker Konyaspor, Antalyaspor'a hazırlanıyor
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