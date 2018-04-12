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'ta Cyle Larin kadroya alınmadı

'in 29. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak maç için İzmir'e gitti. Siyah beyazlılarda, geçtiğimiz hafta Göztepe'ye attığı golle ilk resmi maçında golle tanışan Cyle Larin, maç kadrosuna dahil edilmedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 19:07
Beşiktaş'ta Cyle Larin kadroya alınmadı

, 'in 29. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e hareket eden siyah-beyazlı kafile, buradan kara yoluyla Manisa'ya geçecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetici Umut Güner'in de bulunduğu kafilede, cezaları biten oyuncular Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson da yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 21 kişilik kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Fabricio Ramirez, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Domagoj Vida, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Pepe, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Jeremain Lens, Ryan Babel, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Adriano Correia, Gary Medel, Ricardo Quaresma.

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Beşiktaş'ta Cyle Larin kadroya alınmadı
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