Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor'da yüzler gülüyor

'da yüzler gülüyor

, Göztepe maçının hazırlıklarını eksik sürdürürken oyuncular keyifli görüntülere imza attı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 17:03
Bursaspor'da yüzler gülüyor

'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan 'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün tek idmanında teknik direktör yönetiminde çalışan yeşil beyazlı oyuncular, keyifli görüntüler verdi. Antrenmanın ilk bölümünde el ele tutaşarak çember oluşturan oyuncular, top kapma mücadelesi yaptı. Antrenmanda renkli görüntüler oluşurken, futbolcuların neşesi ise gözlerden kaçmadı. Daha sonra basına kapalı olan bölümde ise sporlu oyuncular, Göztepe maçının taktik provasını gerçekleştirdi.

İdmana hafif sakatlıkları olan kaleci ile Onur Atasayar katılmadı. Her iki oyuncunun da yarın takımla birlikte çalışacağı öğrenildi. Sakatlıkları süren Emmanuel Badu ve John Bostock ile takımdan ayrı çalıştı. Badu'nun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılacak, Bostock'un durumu ise maç saati belli olacak. Sakatlıkları devam eden Alper Ademoğlu ve Josua John ise antrenmanda yer almadı.

Yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından karayoluyla İzmir'e geçecek olan Bursaspor, burada yapacağı çalışmanın ardından maç saatini bekleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'da yüzler gülüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN