Bursaspor'da yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün tek idmanında teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çalışan yeşil beyazlı oyuncular, keyifli görüntüler verdi. Antrenmanın ilk bölümünde el ele tutaşarak çember oluşturan oyuncular, top kapma mücadelesi yaptı. Antrenmanda renkli görüntüler oluşurken, futbolcuların neşesi ise gözlerden kaçmadı. Daha sonra basına kapalı olan bölümde ise Bursasporlu oyuncular, Göztepe maçının taktik provasını gerçekleştirdi.

İdmana hafif sakatlıkları olan kaleci Harun Tekin ile Onur Atasayar katılmadı. Her iki oyuncunun da yarın takımla birlikte çalışacağı öğrenildi. Sakatlıkları süren Emmanuel Badu ve John Bostock ile takımdan ayrı çalıştı. Badu'nun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılacak, Bostock'un durumu ise maç saati belli olacak. Sakatlıkları devam eden Alper Ademoğlu ve Josua John ise antrenmanda yer almadı.

Yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanın ardından karayoluyla İzmir'e geçecek olan Bursaspor, burada yapacağı çalışmanın ardından maç saatini bekleyecek.