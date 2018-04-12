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, ’yı 60’ta niye çıkardı?

Giriş Tarihi: 12.4.2018
'da Gençlerbirliği maçının 60. dakikasında Younes -Eren Derdiyok değişikliği yaşandı. Sarı-kırmızılılar çift forvetle bitirdiği Sivas ve Kasımpaşa deplasmanlarında olduğu gibi Ankara'da da maçı çeviremedi ve liderliği yitirdi. Belhanda'nın oyundan alınması tartışılsa da Fatih Terim'in oyuncusunu maç içinde iki kez uyardığı ortaya çıktı.

'10 NUMARA' OLAMAYINCA...
Galatasaray'ın patronu takımını hücumda etkisiz görünce, hem ilk yarının ortasında hem de ikinci devrenin başında Belhanda'ya kenardan "Arkadaşlarınla konuş. Takımı organize et" mesajını iletti. Ancak Faslı 10 numara, hocasının talimatını yerine getiremedi ve ilk değişiklikte numarasını tabelada gördü.

Aslantepe'deki maçlarda 2 gol atıp 8 de asist yapan Belhanda 11 deplasman maçında ise ne gol ne de asist kaydedebildi.
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Fatih Terim, Belhanda’yı 60’ta niye çıkardı?
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