Fatih Terim, Belhanda’yı 60’ta niye çıkardı?

Galatasaray
'da Gençlerbirliği maçının
60. dakikasında
Younes Belhanda
-Eren Derdiyok
değişikliği yaşandı.
Sarı-kırmızılılar çift
forvetle bitirdiği Sivas
ve Kasımpaşa deplasmanlarında
olduğu gibi Ankara'da
da maçı çeviremedi ve liderliği
yitirdi. Belhanda'nın oyundan alınması tartışılsa da Fatih Terim'in oyuncusunu maç içinde iki kez uyardığı ortaya çıktı. '10 NUMARA' OLAMAYINCA...
Galatasaray'ın patronu Fatih Terim
takımını hücumda etkisiz görünce, hem ilk yarının ortasında hem de ikinci devrenin başında Belhanda'ya kenardan "Arkadaşlarınla konuş. Takımı organize et"
mesajını iletti. Ancak Faslı 10 numara, hocasının talimatını yerine getiremedi ve ilk değişiklikte numarasını tabelada gördü.
Aslantepe'deki maçlarda 2 gol atıp 8 de asist yapan Belhanda 11 deplasman maçında ise ne gol ne de asist kaydedebildi.