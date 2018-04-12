Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazırlanıyor

, Demir Grup Sivasspor'a hazırlanıyor

, 'in 29. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 18:50
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazırlanıyor

, 'in 29. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Yarı finalde ortalık karıştı! Buffon hakemin üzerine yürüdü
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN