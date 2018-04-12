Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fikret Orman, Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi

, lı taraftarlarla bir araya geldi

Başkanı , Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında taraftarlarla bir araya geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 22:42
Fikret Orman, Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi

Kulübü Başkanı , Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine katıldı.

Fikret Orman, törende Akhisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Turgay Suyolcu, dernek üyeleri ve taraftarlarla sohbet etti. Taraftarların beraberinde getirdiği Beşiktaş formalarını imzalayan Fikret Orman, siyah-beyazlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse ve Erdal Karacan da yer aldı.

Real Madrid - Juventus manşeti: Yüzyılın soygunu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fikret Orman, Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN