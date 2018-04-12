Fikret Orman, Beşiktaşlı taraftarlarla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, Akhisar Beşiktaşlılar Derneği'nin açılış törenine katıldı.
Fikret Orman, törende Akhisar Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Turgay Suyolcu, dernek üyeleri ve taraftarlarla sohbet etti. Taraftarların beraberinde getirdiği Beşiktaş formalarını imzalayan Fikret Orman, siyah-beyazlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende yönetim kurulu üyeleri Hakan Özköse ve Erdal Karacan da yer aldı.