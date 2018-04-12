Juventus ve Gianluigi Buffon’un şanlı mücadelesi yetmedi!

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Cengiz'li Roma'nın, Barcelona'yı 3-0'la elemesi sonrası dün gece de Juventus'un ikinci bir mucizesi tartışmalı penaltı kararına takıldı. İtalyan ekibi, ilk maçta 3-0 yenildiği maçın rövanşında Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu. Mandzukic'in attığı iki golle devreyi 2-0 üstün kapatan Juve, 60'ta Matuidi ile 3-0'ı yakaladı. Uzatmaya gitmeye ramak kalmışken, 90+3'te İngiliz hakem Michael Oliver, Real lehine penaltı verdi. Atışı kullanan Ronaldo, takımını yarı finale taşıdı: 1-3. Penaltı kararı sonrası hakemin üstüne yürüyen efsane kaleci Buffon, Devler Ligi kariyerini kırmızı kartla noktaladı. Bayern Münih ise 2-1'lik galibiyetin rövanşında Sevilla ile 0-0 berabere kalıp yarı final biletini aldı.

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