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PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası

, geride bıraktığımız hafta yaşanan olaylar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den , , ve Atiker 'a para cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 19:01 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 19:01
PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (PFDK) , Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmalarında meydana gelen disiplin ihlalleri gerekçesiyle, 'ye 90 bin, 'a 45 bin, 'a 20 bin, 'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca, taraftarlarının neden olduğu disiplin ihlallerinden dolayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iç saha, Göztepe ile Yeni Malatyaspor'a ise dış saha maçlarında tribünlerinin bir bölümü için elektronik bilet bloke cezaları verildiği ifade edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig'den Gaziantepspor ile Samsunspor da disiplin ihlallerinden dolayı 7 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.

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