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’ye bir yıl men tehdidi

Giriş Tarihi: 12.4.2018

Sezon başında Neymar ve Mbappe transferleriyle futboldaki transfer piyasasını alt üst eden Paris Saint- Germain, ile karşı karşıya geldi. 'ın haberine göre; UEFA, 'nin 200 milyon Euro'yu bulan sponsorluk anlaşmalarını abartılı bularak soruşturma başlattı. Sadece Neymar ve Mbappe transferleri için 400 milyon Euro harcayan Fransız kulübünün, Financial Fair- Play soruşturmasına girdiği ve sponsorluk anlaşmalarının inceleneceği belirtildi. İncelemelerin ardından Fair-Play'e uygun olmayan bir anlaşma görülmesi halinde PSG'ye Avrupa'dan 1 yıl men cezası gelebileceği bildirildi.

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PSG’ye bir yıl men tehdidi
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