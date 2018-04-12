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tarihi maçta yarı finalde

Avusturya ekibi , Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında İtalya'nın takımıyla karşılaştı. İlk maçta rakibine 4-2 mağlup olan Salzburg, 4 dakika içerisinde attığı 3 golle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 01:04
Salzburg tarihi maçta yarı finalde

Avusturya'nın takımı Çeyrek Final rövanş maçında, deplasmanda 4-2 yenildiği İtalyan ekibi ile Salzburg Stadı'nda karşılaştı.

Lazio, Ciro Immobile'nin 55. dakikada fileleri havalandırması sonrası tur için büyük avantaj yakaladı.

Munas Dabbur'un bir dakika sonra attığı golle skoru dengeleyen Salzburg, 72'den 76'ncı dakikaya kadar 3 gol kaydetti.

Amadou Haidara, Hwang Hee-Chan ve Stefan Lainer'in golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılan Salzburg, 1993-94 sezonundan sonra 2. kez Avrupa Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.

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Salzburg tarihi maçta yarı finalde
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