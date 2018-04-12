Salzburg tarihi maçta yarı finalde

Avusturya'nın Salzburg takımı UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında, deplasmanda 4-2 yenildiği İtalyan ekibi Lazio ile Salzburg Stadı'nda karşılaştı.
Lazio, Ciro Immobile'nin 55. dakikada fileleri havalandırması sonrası tur için büyük avantaj yakaladı.
Munas Dabbur'un bir dakika sonra attığı golle skoru dengeleyen Salzburg, 72'den 76'ncı dakikaya kadar 3 gol kaydetti.
Amadou Haidara, Hwang Hee-Chan ve Stefan Lainer'in golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılan Salzburg, 1993-94 sezonundan sonra 2. kez Avrupa Ligi'nde son 4 takım arasına girdi.