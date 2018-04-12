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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki

ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmayı yöneten hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun bu hafta herhangi bir maça atanmaması nedeniyle resmi internet sitesinden sert bir mesaj yayımladı.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 21:12
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki

Fenerbahçe, 'in 28. haftasında oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasının hakemi Cevdet Kömürcüoğlu'nun bu hafta ligde herhangi bir maçta görevlendirilmemesine resmi internet sitesinden yayımladığı mesajla tepki gösterdi.

İşte sarı lacivertlilerin o açıklamaları:

Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz.

Süper Lig'de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde 'tarafsızlık' ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir.

MHK tarafından kızağa çekilerek "cezalandırılan" Cevdet Kömürcüoğlu'na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve 'nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
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