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'da aynı soru akıllarda "Tarih tekerrür edecek mi?"

’da sezonun bitimine 6 hafta kala zihinlerde aynı soru yankılanıyor: Tarih tekerrür edecek mi? 2007-08 sezonunda liderin 2 puan gerisindeki Cimbom, direksiyona geçen ile ipi göğüslemişti. Aslan yine aynı durumda ve bitime 6 hafta kaldı

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018
Galatasaray'da aynı soru akıllarda Tarih tekerrür edecek mi?
'de bitime 6 hafta kala en son 2007-08 sezonunda 4 takım şampiyonluk potasındaydı. Galatasaray o dönem lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, final haftalarında şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Sivasspor ile karşılaşacaktı.
Teknik direktörü 'ı gönderip 'e takımı emanet eden sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaptı ve 17'nci şampiyonluğuna ulaştı. Ligde 10 sene sonra 28'inci hafta sonunda benzer bir tablo ortaya çıktı. Üç Büyükler'le birlikte bu kez Başakşehir potada ve Galatasaray yine ikinci sırada. Aslan şampiyonluk yarışındaki rakipleri Başakşehir ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak. 6'da 6 yaparsa Cevat Güler gibi mutlu sona ulaşacak.
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Galatasaray'da aynı soru akıllarda "Tarih tekerrür edecek mi?"
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