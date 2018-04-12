Trabzon’da Yusuf yürek hoplattı!

Trabzonspor'da pazartesi günü oynanacak olan Osmanlıspor maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor. Kart cezalısı Okay Yokuşlu'nun ardından Kayserispor maçında sakatlanıp, ilk yarıda sahayı terketmek zorunda kalan Onazi'nin MR'ı çekildi ve sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Onazi'nin Osmanlıspor maçında oynama ihtimali bulunmuyor. Bordomavililere bir şok da dünkü idmanda Yusuf Yazıcı'nın sakatlanması oldu. Sami Can ile girdiği ikili mücadelede sol ayağına darbe alan Yusuf Yazıcı idmanı tamamlayamadı. Ancak yapılan kontrol sonrası Yusuf'un durumunun iyi olduğu açıklandı ve teknik heyet rahat bir nefes aldı.

AVRUPA HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Geldiğimizde takımın konumu ile şu anki konumu arasındaki fark ligdeki durumumuzda görülebiliyor. Sezonu da Avrupa hedefine ulaşmış bir noktada bitireceğiz" dedi. Çalımbay, "Her şeyin yolunda gittiği bir ortamda yönetim veya teknik adam değişikliği olmaz. Biz buraya sorunu çözmek için geldik ve bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki, bu takımın önü açık ve başarılı olacak" ifadesini kullandı.