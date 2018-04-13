Rıza Çalımbay "Arkamda beyaz bir sayfa bırakırım"

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rabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
, yaptığı basın toplantısında yeni yönetime başarı dileyerek başladı. Çalımbay, "Trabzonspor'u ileriye götürecek şeylerin yapılacağına inanıyorum. Başta başkan olmak üzere hepsine başarılar diliyorum. Hem tecrübe, hem bilgileriyle Trabzonspor'a çok faydaları olacaktır"
dedi. Pazartesi günü oynayacakları Osmanlıspor
maçı hakkında ise Çalımbay, "Yerimizi sağlamlaştırmamız için mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyor. Kayseri
spor maçının ikinci yarı
sı gibi oynamamız hatta üzerine çıkmamız lazım" diye konuştu.
Yerimizi sağlama almak için Osmanlı maçından mutlaka iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor
Osmanlı karşısında Kayseri maçının ikinci yarısı gibi hatta daha iyi bir oyun sergilemeliyiz SOSA SAKAT.. BERO HAZIR.. BURAK HASTA
?Çalımbay,
Sosa'nın bir sakatlık yaşadığını vurgulayarak, "Onazi, en az 2 hafta oynayamaz. Okay cezalı, Batuhan da sakat, durumu belli değil. Sosa'nın problemi çıktı, yarın karar vereceğiz, belki bir hafta dinlendirebiliriz. Durica ve Bero hazır, kadroya alacağız. Burak'ın hastalığı var takımdan ayrı çalışacak ama maçta hazır hale gelecek"
dedi. Takımda problem olmadığını belirten Çalımbay, "Ligde 6 maçımız kaldı. Hepsini final gibi görüyoruz. Oyuncularıma saygım sonsuzdur. Hayatımı futbolla geçirdim, futbola asla ihanet etmem. Her zaman gittiğimde bir yerde çalışırım ama giderken bembeyaz bir sayfa bırakırım" ifadesini kullandı.