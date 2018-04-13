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"Arkamda beyaz bir sayfa bırakırım"

Teknik Direktörü , maçı öncesinde takımda hiçbir problem olmadığını söyleyerek, “Gittiğimde arkamda her zaman beyaz sayfa bırakırım.” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Rıza Çalımbay Arkamda beyaz bir sayfa bırakırım
Trabzonspor Teknik Direktörü , yaptığı basın toplantısında yeni yönetime başarı dileyerek başladı. Çalımbay, "Trabzonspor'u ileriye götürecek şeylerin yapılacağına inanıyorum. Başta başkan olmak üzere hepsine başarılar diliyorum. Hem tecrübe, hem bilgileriyle Trabzonspor'a çok faydaları olacaktır" dedi. Pazartesi günü oynayacakları maçı hakkında ise Çalımbay, "Yerimizi sağlamlaştırmamız için mutlaka bu maçı kazanmamız gerekiyor. spor maçının sı gibi oynamamız hatta üzerine çıkmamız lazım" diye konuştu.

Yerimizi sağlama almak için Osmanlı maçından mutlaka iyi sonuçla çıkmamız gerekiyor

Osmanlı karşısında Kayseri maçının ikinci yarısı gibi hatta daha iyi bir oyun sergilemeliyiz

SOSA SAKAT.. BERO HAZIR.. BURAK HASTA

?Çalımbay, Sosa'nın bir sakatlık yaşadığını vurgulayarak, "Onazi, en az 2 hafta oynayamaz. Okay cezalı, Batuhan da sakat, durumu belli değil. Sosa'nın problemi çıktı, yarın karar vereceğiz, belki bir hafta dinlendirebiliriz. Durica ve Bero hazır, kadroya alacağız. Burak'ın hastalığı var takımdan ayrı çalışacak ama maçta hazır hale gelecek" dedi. Takımda problem olmadığını belirten Çalımbay, "Ligde 6 maçımız kaldı. Hepsini final gibi görüyoruz. Oyuncularıma saygım sonsuzdur. Hayatımı futbolla geçirdim, futbola asla ihanet etmem. Her zaman gittiğimde bir yerde çalışırım ama giderken bembeyaz bir sayfa bırakırım" ifadesini kullandı.
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Rıza Çalımbay "Arkamda beyaz bir sayfa bırakırım"
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