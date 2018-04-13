Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşılaşacak. Ligde geride kalan 28 haftada 56 puan toplayan Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada bulunurken Teleset Mobilya Akhisarspor ise 34 puanla ligin 11. basamağında yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında bugüne kadar oynanan 11 karşılaşmanın 5'inde siyah beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maçı Teleset Mobiyla Akhisar kazandı. 4 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.



BEŞİKTAŞ AKHİSAR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Siyah beyazlılar, ege ekibi karşısında zayıf deplasman karnesiyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 5 kez karşılaşan siyah beyazlılar yalnızca bir galibiyet almayı başarabildi.

Saat: 20.00

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Kanal: beIN Sports 1