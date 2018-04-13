Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanında

CANLI | , Akhisarspor deplasmanında

'de 29. haftanın açılış mücadelesinde , 'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 20:02
CANLI | Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanında

, 'in 29. haftasında 'la karşılaşıyor. Ligde geride kalan 28 haftada 56 puan toplayan Beşiktaş, lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada bulunurken Teleset Mobilya Akhisarspor ise 34 puanla ligin 11. basamağında yer alıyor.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 0 - 1 BEŞİKTAŞ (İLK YARI OYNANIYOR)
3' Babel

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında bugüne kadar oynanan 11 karşılaşmanın 5'inde siyah beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maçı Teleset Mobiyla Akhisar kazandı. 4 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

BEŞİKTAŞ AKHİSAR DEPLASMANINDA ZORLANIYOR

Siyah beyazlılar, ege ekibi karşısında zayıf deplasman karnesiyle dikkat çekiyor. Bugüne kadar Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 5 kez karşılaşan siyah beyazlılar yalnızca bir galibiyet almayı başarabildi.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabri - Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin - Gary Medel, Atiba Hutchinson - Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel - Alvaro Negredo

AKHİSARSPOR: Milan Lukac - Caner Osmanpaşa, Aykut Çeviker, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram - Abdoul Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Daniel Larsson - Yevhen Seleznov

2018 Dünya Kupası'nda giyilecek bütün formalar burada!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN