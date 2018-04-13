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’a hayran kaldı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Davor Suker Vodafone Park’a hayran kaldı
90'lı yıllar ve 2000'lerin başında dünya futboluna damga vuran isimlerden birisi olan, şu anda ise Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten , Beşiktaş Başkanı 'ın davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Suker'i yönetim kurulu üyesi Umut Güner'le birlikte makamında ağırlayan Orman, Hırvat futbol adamıyla akşam yemeği yedi. Daha sonra da ve BJK Müzesi'ni gezdirdi. Suker, Vodafone Park'tan çok etkilendiğini belirtirken, siyah-beyazlı takımın ligi şampiyon tamamlayacağına inandığını söyledi.

Fikret Orman, Suker'e üzerinde adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

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Davor Suker Vodafone Park’a hayran kaldı
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