Cevat Güler: ''Bu oyunla 6'da 6 zor''

Galatasaray'da liderliğin Başakşehir'e devri sonrası herkes bu hafta oynanacak maça odaklandı. SABAH'ın dünkü "Tarih tekerrür edecek mi?" haberinin kahramanlarından Cevat Güler de kalan maçlarla zirvenin geri alınma ihtimalini SABAH'a değerlendirdi. 2007-08 sezonunda teknik sorumlu olarak kalan son 6 maçını da kazanıp Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Güler, "Bu Galatasaray 6'da 6 yaparak şampiyon olur mu?'' sorusunu yanıtladı:

DEPLASMAN SORUNU ÇÖZÜLMELİ

"G.birliği maçındaki oyunla 6'da 6 zor. Deplasmanda maalesef iç sahadaki gibi agresif, coşkulu ve istekli oyun yok. Evinde Başakşehir ve Beşiktaş'ı yense bile deplasman sorununu çözmeye mecbur. Alanya, Akhisar ve Göztepe'ye gidecek. Alanya düşme hattında, Akhisar ve Göztepe rahat ama hepsi iyi takım. Eğer G.Birliği maçı öncesi 'Şampiyon kim olur?' diye sorsaydınız 'G.Saray' derdim."





3 İSİM DE SORUMLULUK ALMALI



"ILK 4 sıradaki 4 takım da birbirlerine yakın şanslara sahip, 1. de olabilirler 4. de... Yerli-yabancı ayrımı yapmak istemiyorum ama biz 2007-08 sezonunda 6'da 6 yapıp şampiyon olurken takımdaki herkes inisiyatif aldı; Hasan Şaş, Arda, Ümit Karan ve Mehmet Topal gibi... Belhanda ve Feghouli, Selçuk'la birlikte deplasmanlarda daha çok sorumluluk almalı. Gomis'i ileride yalnız bırakmamalılar."

HASAN ŞAŞ'TAN ÇOK SERT MESAJ

FATIH Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafının altına, "Ben Galatasarayımın hem içindeyken hem de dışındayken iyi yerlerde olmasını isterim. Bu düşüncede olmayan kendini Galatasaraylı sanan aciz insanlar tarihe hesap verecektir. Şüpheniz olmasın'' ifadesini yazdı.

TERİM ANTRENMAN TEMPOSUNU DÜŞÜRDÜ

19 Haziran'da sezonu en erken açan takım olan Galatasaray'da Fatih Terim idman temposunu esnetti. Ligin son bölümünde sakatlık yaşamak istemeyen Terim idman sürelerini 80 dakikadan 1 saate çekti.