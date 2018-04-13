İstanbulspor, Gaziantepspor'u farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, sahasında Gaziantepspor'u 4-0 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Çetin, Cumhur Altay, Baran Eraslan
İstanbulspor: Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Tuncer Duha Aksu, Eslem Öztürk, Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Halil Yılmaz (Dk. 77 Cajic), Yusuf Serdar Çoban, Zafer Şensoy (Dk. 64 İbrahim Halil Çolak), Kojic (Dk. 64 Bougouhi)
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, İlker Günaslan (Dk. 79 Yusuf Erdem), Oktay Aydın, Gökhan Çamur (Dk. 61 Ahmet Olğun), Mustafa Bayram Çakır, Zeki Sinanoğlu, Erdal Ahmet Özdemir, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 61 Harun Enes Nural), Serhan Yılmaz
Goller: Dk. 19 Kojic, Dk. 42 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 63 Wellington, Dk. 74 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 53 Serhan Yılmaz (Gaziantepspor)