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spor, 'u farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren spor, Esenyurt Necmi Kadığlu Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 20:08
İstanbulspor, Gaziantepspor'u farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında spor, sahasında 'u 4-0 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Cumhur Altay, Baran Eraslan

İstanbulspor: Okan Koçuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Tuncer Duha Aksu, Eslem Öztürk, Onur Kolay, Kubilay Aktaş, Halil Yılmaz (Dk. 77 Cajic), Yusuf Serdar Çoban, Zafer Şensoy (Dk. 64 İbrahim Halil Çolak), Kojic (Dk. 64 Bougouhi)

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Deniz Solmaz, İlker Günaslan (Dk. 79 Yusuf Erdem), Oktay Aydın, Gökhan Çamur (Dk. 61 Ahmet Olğun), Mustafa Bayram Çakır, Zeki Sinanoğlu, Erdal Ahmet Özdemir, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 61 Harun Enes Nural), Serhan Yılmaz

Goller: Dk. 19 Kojic, Dk. 42 Mehmet Zeki Çelik, Dk. 63 Wellington, Dk. 74 İbrahim Halil Çolak ()

Sarı kart: Dk. 53 Serhan Yılmaz (Gaziantepspor)

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İstanbulspor, Gaziantepspor'u farklı geçti
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