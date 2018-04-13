Aykut Kocaman haklı

Fenerbahçe
taraftarı ısrarla Valbuena'yı 11'de görmek istiyor, Aykut Kocaman
ise tüm eleştirilere rağmen Fransız yıldızı yedek bırakıyor. Kocaman'ı, Valbuena konusunda istatistikler de haklı çıkardı. Matchstudy ölçümlerine göre sarı-lacivertliler, Valbuena'nın oynadığı dakikalarda maç başına 1,35 gol yeme ortalamasına sahipken, bu değer yokluğunda 0,72 oldu. Takımın attığı gollerin ortalaması Fransız yıldız ile 1,68'den 2,26'ya çıksa da verimde yokluğu ön plandaydı. F.Bahçe'nin kritik performans değerleri incelendiğinde attığı gol sayısı Valbuena ile 1,34 kat artarken, yediği gol sayısı da o sahadayken 1,87 kat artış gösterdi. Aykut Kocaman'ın ilk 11'de oynatmayı tercih etmediği oyuncunun yokluğunda ise Kanarya, ilginç bir şekilde hücumda daha fazla topla oynadı. Valbuenalı Fenerbahçe, 90 dakika başına 160 kez hücumda yer alırken, onsuz bu değer 165 oldu. Takımın isabetli orta değeri dışında diğer değerleri ise büyük farklılıklar göstermedi. SONRADAN GİRDİĞİ 4 MAÇTA SKOR BULDU
Sonradan, girdiği 9 maçta 2 gol atıp, 3 asist yapan Valbuena, Kasımpaşa ve Karabük
ağlarını havalandırdı. Karabük, Trabzon ve Osmanlı karşısında asist yaptı.