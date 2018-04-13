Luka Modric ve Tony Kroos için İngiltere iddiası

Son 2 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak tamamlayan ve bu sezon da yarı finalde Bayern Münih'le eşleşen Real Madrid'de orta sahasının önemli isimleri Luka Modric ve Toni Kroos'un, önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig takımlarına transfer olabilecekleri iddia edildi. İspanya futbol dergisi Donbalon'un haberine göre Modric için eski takımı Tottenham Hotspur devreye girerken Manchester United da Toni Kroos'u kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

Hırvat orta saha Tottenham Hotspur'de geçirdiği 4 başarılı sezonun ardından 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Eflatun beyazlılarla 6. sezonunu geçiren Modric, geride bıraktığı 5 sezonda 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Yıldız oyuncu 2013-14, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi En İyi 11'i, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise FIFA Yılın En İyi 11'ine seçilmiş; 2017 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Saha oyuncusu ödülün sahibi olmuştu.

Öte yandan, Manchester United, Alman orta saha Toni Kroos'u uzun süredir kadrosuna katmak istiyordu. Jose Mourinho'nun bu yaz Gareth Bale'i de transfer etmek istediği gelen haberler arasında.