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ve Tony Kroos için İngiltere iddiası

'de, uzun yıllardır orta sahanın merkezinde vazgeçilmez isimler olan ve 'un bu yaz 'e transfer olabilecekleri iddia edildi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 20:44
Luka Modric ve Tony Kroos için İngiltere iddiası

Son 2 sezonu Şampiyonu olarak tamamlayan ve bu sezon da yarı finalde 'le eşleşen 'de orta sahasının önemli isimleri ve 'un, önümüzdeki sezon takımlarına transfer olabilecekleri iddia edildi. İspanya futbol dergisi Donbalon'un haberine göre Modric için eski takımı devreye girerken da Toni Kroos'u kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

Hırvat orta saha Tottenham Hotspur'de geçirdiği 4 başarılı sezonun ardından 30 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Eflatun beyazlılarla 6. sezonunu geçiren Modric, geride bıraktığı 5 sezonda 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Yıldız oyuncu 2013-14, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi En İyi 11'i, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise FIFA Yılın En İyi 11'ine seçilmiş; 2017 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Saha oyuncusu ödülün sahibi olmuştu.

Öte yandan, Manchester United, Alman orta saha Toni Kroos'u uzun süredir kadrosuna katmak istiyordu. 'nun bu yaz 'i de transfer etmek istediği gelen haberler arasında.

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Luka Modric ve Tony Kroos için İngiltere iddiası
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