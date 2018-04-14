Ankaragücü'ne 90+4'te büyük yıkım!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 57'ye çıkardı ve 2. sırada yer aldı. Ankaragücü ise ligde puanını 56'ya çıkarırken haftayı üçüncü sırada kapattı.

İŞTE TFF 1. LİG'DE SON PUAN DURUMU

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da statta izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada sağ kanattan Kadir'in ortasında ceza sahası içinde Putsila'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



31. dakikada Vasilogiannis'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Mücahit'in kafa vuruşu savunmaya çarpıp dışarı çıktı.



52. dakikada Serdar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov'un şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.



60. dakikada Vasilogiannis'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.



70. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Umut'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.



87. dakikada Mücahit'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Samet'in kafa vuruşu kaleci Korcan'da kaldı.



89. dakikada açılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Drole'ün şutunda kaleci Korcan topu çeldi.



90+4. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Rangelov topu ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çiçek

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş (Dk. 46 Drole), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Dk. 79 Samet Asatekin), Cleyton, Serdar Özbayraktar (Dk. 61 Emircan Altıntaş), Rangelov

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Arif Morkaya (90+1 Abdülkadir Kayalı), Mbamba, Ferhat Kiraz, Kenan Özer (Dk. 76 Enes Kubat), Putsila, Kehinde (Dk. 65 İlhan Parlak), Mehmet Umur Nayir

Goller: Dk. 2 Putsila (Ankaragücü), 90+ 4 Rangelov (Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Putsila (Ankaragücü), Dk. 72 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Tarık Tekdal (Yedek kulübesinde), Dk. 67 Merthan Açıl, Dk. 90+5 Timur Temeltaş (Yedek kulübesinde), Dk. 90+5 Bulut Kaya (Yedek kulübesinde) (Ümraniyespor), Dk. 25 Szukala (Yedek kulübesinde) (Ankaragücü)

İSMAİL KARTAL: "KALAN 3 MAÇI KAZANIP SÜPER LİG'E ÇIKMAK İSTİYORUZ"



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-1 biten Ümraniyespor maçının ardından konuştu. 1 puanın iyi sonuç olduğunu söyleyen Kartal, "Kalan 3 maçı kazanıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.



Ümraniyespor deplasmanında son dakika golüyle 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nde Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Kazanmak için geldiklerini söyleyen Kartal, "Kazanamazsak da en kötü 1 puanla dönmeyi planlamıştık. Çok iyi başladık ve golü bulduk. Hiç tahmin etmediğim bir oyuncum 20. dakikada kırmızı kart gördü. Oyunun büyük bölümünü 10 kişi sürdürdük. Bizi çok yordular. Enes ve Umut'un net pozisyonları vardı. Bunlardan birisini atsak maçı kopartabilirdik. Uzatmalarda karambolden yediğimiz golle beraberlikle dönüyoruz. Bunun dışında takımımızın hırsı ve inancı beni mutlu etti. Çok mutlu olmasak da 1 puan iyi sonuç burada. 3 maçımız kaldı. Bunları kazanıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum, Ümraniyespor'a da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.



"KIRMIZI KART KARARI AĞIR BİR KARARDI"



Putsila'nın 19. dakikada gördüğü kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Putsila'nın hareketi bence kırmızı kartlık bir hareket değil ama herhalde başka diyaloglar geçti o pozisyonda. 19. dakikada bu kadar ağır bir karar olmaması lazım. İçinde başka bir şey varsa bilemem tabi. Onun dışarıda kalması bizim oyun planımızı bozdu. En önemli oyuncumuz atıldı. Bence çok iyi dayandık. 2 tane de net pozisyon bulduk. Biz buradan istediğimizi aldık. Kalan 3 maçımızı kazanarak yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.