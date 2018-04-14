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Bu oyunda kaybeden yok

Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası, Lüleburgaz’da yapıldı. Üç gün süren turnuvada özel ve partner sporcular tek yürek, tek ses oldular

YASEMİN YILDIRIM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Bu oyunda kaybeden yok
Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan Özel Olimpiyatlar Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası, Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bursa, Kayseri, Kırklareli, Manisa, İzmir, Balıkesir, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli, Macaristan ve KKTC'den gelen 140 özel ve partner sporcu, 3 gün boyunca süren turnuvada hem maçlar yaptı hem de çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi. İzmir Ödemiş, Balıkesir Bigadiç, Lüleburgaz A Takımı, İzmir Narlıdere, gruplarında birinci oldu. Maçlarda takımların gol atması ya da birbirine üstünlük sağlaması değil aynı topun peşinde koşup aynı coşkusu yaşaması hedefleniyor. O nedenle madalyanın rengi önemini kaybediyor. Hangi çocuk hangi rengi beğenirse o madalya ile ödüllendirilebiliyor.
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