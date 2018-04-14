Bu oyunda kaybeden yok

BUGÜN NELER OLDU

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri yaşıtlarıyla kaynaştırıp topluma kazandırmayı amaçlayan Özel Olimpiyatlar Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi Ulusal Turnuvası,'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.'den gelen, 3 gün boyunca süren turnuvada hem maçlar yaptı hem de çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.gruplarında birinci oldu. Maçlarda takımların gol atması ya da birbirine üstünlük sağlaması değil aynı topun peşinde koşup aynı coşkusu yaşaması hedefleniyor.Hangi çocuk hangi rengi beğenirse o madalya ile ödüllendirilebiliyor.