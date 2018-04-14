Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanında!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanında. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...





SİVASSPOR 0 - 0 FENERBAHÇE



FENERBAHÇE UZUN BİR ARADAN SONRA TAM KADRO

Sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmaya hazırlandı

Fenerbahçe'de geçen hafta cezalı olan Aatif Chahechouhe'nin cezası sona ererken takımda sakat oyuncu bulunmuyor.

SİVASSPOR EVİNDE ŞAMPİYONLUK ADAYLARINA GEÇİT VERMEDİ

Demir Grup Sivasspor, bu sezon özellikle iç sahadaki zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlılar, konuk ettiği şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a puan vermedi.

Ligin 15. haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarının son haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı ve 20. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE



STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEM: Ali Palabıyık



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman