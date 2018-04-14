Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı ve haftayı kayıpsız kapattı.

SİVASSPOR 1- 2 FENERBAHÇE



GOL | Sivasspor 0-1 Fenerbahçe, 30' Aatif



GOL | Sivasspor 0-2 Fenerbahçe, 33' Medjani (kk)

GOL | Sivasspor 1-2 Fenerbahçe 90' Robinho

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Fenerbahçe'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza alanındaki Neustaedter'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

16. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına gönderilen topu uzaklaştırmak için kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Volkan Demirel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Kone'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu etkisiz olunca, kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında kontrol etti.

30. dakikada Saivet'in pasında sağdan ceza alanına giren Bifouma, topa vurmakta gecikince araya giren Skrtel'in de müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Chahechouhe'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Soldan gelişen atakta Chahechouhe'nun pasında, ceza alanında topla buluşan Soldado'nun son çizgiye inmeden ortaya çıkardığı meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağından sekerek, Medjani'ye çarptı ve filelere gitti: 0-2

37. dakikada Giuliano'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Soldado, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

42. dakikada Ndinga'nın sağdan ceza alanına ortasında, altıpasın önünde Emre Kılınç topa kafayı vurdu, kaleci Volkan Demirel'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE



STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEM: Ali Palabıyık



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado.

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman