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taraftarından 'ı şoke eden tepki!

Teknik Direktörü , Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda sarı lacivertli bir taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 14:59
Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'ı şoke eden tepki!

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Teknik Direktörü Aykut Kocaman, havalimanında bir taraftarın şok tepkisiyle karşılaştı! Sarı lacivertli takımı karşılayan taraftar grubu, Kocaman'ı yanlarına çağırarak fotoğraf çekilirken, bu sırada tecrübeli teknik adam bir taraftarın tepkisine maruz kaldı! Taraftar, 'a yönelik olarak "Hocam Konya'nın size ihtiyacı var. Konya'ya, Konya'ya hocam... Biz hücum futbolu istiyoruz, Fenerbahçe gibi oynamak istiyoruz. Hocam sana saygım sonsuz ama artık bize hücum oynat. Topal - Josef görmek istemiyoruz!" sözlerini sarf etti. Bu sözlere karşılık vermeyen Kocaman, fotoğraf çekildikten sonra taraftarların yanından ayrıldı.

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'a şok tepki!

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Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman'ı şoke eden tepki!
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