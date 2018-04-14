Abdullah Avcı "Final maçına çıkmıyoruz!"

Ligde zirve yarışını direkt etkileyecek olan yarınki Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı
, basın mensuplarının karşısına çıktı. Bu karşılaşmayı kırılma maçı olarak görmediğini vurgulayan Avcı, şu ifadeleri kullandı:
İki puan farkla zirvede olmanın ve 100 yılı aşkın şampiyonluk kültürü olan takımlarla yarışmanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz.
3 haftadır kazanıyoruz. Baskı yok, kaygı yok, sorun yok. Kazansak da kaybetsek de bir sonraki maça sağlıklı hazırlanacağız.
Geçen hafta G.Saray'ın kaybetmesini beklemiyordum. Kendi seyircileri önünde baskılı oynayabiliyorlar. Oyuncularımı uyardım.
Hakemler hakkında hiç konuşmadım. Son 4 yıldaki emek, bir o kadar çalışma ve analizin sonunda 'hakemler tarafından korunuyor'u konuşacaksak mesafe kat edemeyiz. ARDA TURAN OYNAYACAK GİBİ
Avcı, sakatlık geçiren Arda Turan
ve Roma'da oynayan eski oyuncusu Cengiz Ünder için de şunları söyledi:
Arda bu hafta oynayacak gibi duruyor. Yeni Malatya maçında darbe almıştı. Tedavi oldu. Napoleoni yok, Mossoro için kararı yarın (bugün) vereceğiz.
Roma-Barcelona maçını Cengiz için izledim. Biz ona 10 aylık katkı sağladık. Önemli olan Altınordu'daki antrenörlerinin verdiği emek.