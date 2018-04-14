Rıdvan Dilmen: Aykut hoca uzun mesafe antrenörü

İşte Rıdvan Dilmen'in Sivasspor - Fenerbahçe maçı yorumu



"ÜMİT ÖZAT'IN TAKTİĞİNİ DENEDİ"

4-5 haftadır yüksek konsantrasyonla giden bir Fenerbahçe var. Kendi evinde konsantrasyonu yüksek bir Galatasaray maçı. Deplasmanlarda 2-0 Malatya, 5-0 Kayseri, Sivas'a karşı 2-0 önde... Samet Aybaba Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a uyguladığı senaryoyu belirlemiş. Ben de bunu yapayım, rakibi merkezde tutup kontra ataklarla gol atayım dedi ama Fenerbahçe çok iyi başladı. İlk 15. dakikada çok iyi bir Fenerbahçe, sonra Bifouma'nın 29. dakikada kaçırdığı gol pozisyonuna kadar maç dengelendi.

"SAMET AYBABA F.BAHÇE'YE İYİ HAZIRLANMAMIŞ! KANATLAR..."

Samet Ayababa'nın taktiksel anlamda Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanamadığını gördüm. Emre ile Bifouma'nın savunması yok. Şener ve Aatif ve Hasan ali çok etkiliydi çünkü orada hiç kovalamadılar. Şener benim gibi oynuyor, sağ açıkta oynuyor. Orada bir maden var gollerden 1 tanesi sağ taraftaki madenden geldi, diğeri sol madenden... Babel vuruşu yaptı aldı burdu gol oldu. Aatif zaten kalitesinin altında gol atıyor. Çünkü takıma uymak istiyor, uymak isterken de gol adedi düşük kalıyor.

"ZİDANE BÖYLE ÇALIM ATARDI"

Soldado'nun gol vuruşuna hayran oldum. Şak diye stopla çalımı Zidane yapıyordu. Fenerbahçe daha çok pozisyon bulabilir ama atlet oyuncuya ihtiyacı var. Fenerbahçe 3.'yü bulmak zorunda ki hemen gardı düşsün. Fenerbahçe iyi futbol oynadı büyük bölümde rakibe pozisyon verdi ama oyun imkanı vermedi.

"KORKUNÇ BİR ALGI VAR"

Korkunç bir algı var Fenerbahçe defansif oynuyor diye. 58. golünü attı bugün Fenerbahçe. En çok atan 63 golle Galatasaray. Son 3 deplasmanında 9 gol atan Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bizler mi yanılıyoruz, Aykut Hoca mı haklı onu göreceğiz. Ama benim haklı olduğum bir nokta var Aykut hoca uzun mesafe antrenörü. Yarışı bitirir mi bitiremez mi bilmiyorum.

"2011'DE DE BÖYLEYDİ"

Şampiyon olduğu sende de 18'de 17 yaptı orada da sonlara doğru çok güçlenerek geldi. Konyaspor'da da aynısı oldu. Kendi hatalarından da dönüyor. Osmanlı maçı milattır. 'İstifa'nın eşiğinden döndükten sonra bir takım radikal değişiklikler yaptı. Giuiano'nun yeri değişti ama adalet her yere lazım ya adaletli seçimler yapıyor. İzleyenler kulübeye baksınlar. Kendi getirdiği oyuncular Neto, Valbuena kenarda ısınmaya bile gitmediler bu adaletli bir seçim yaptığını gösteriyor.