Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (Canlı)

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçını Alper Ulusoy yönetiyor.
Yeni Malatyaspor: 0 - Alanyaspor: 0 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
Takımların kadroları şöyle:
YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Mickael Pereira, Azubuike Okechukwu, Adem Büyük, Khalid Boutaib
Yedekler: Fabien Farnolle, Doria, Berk Yıldız, Rahman Buğra Çağıran, Sadio Diallo, Mustafa Eskihellaç, Eren Tozlu, Issiar Dia, Emanuel Dening, Gilberto
ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Isaac Sackey, Giannis Maniatis, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas
Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Mamadou Fofana, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, M'Billa Etame, Wanderson