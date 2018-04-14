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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 16:15
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (Canlı)

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan - maçını Alper Ulusoy yönetiyor.

Yeni Malatyaspor: 0 - Alanyaspor: 0 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

Takımların kadroları şöyle:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Aly Cissokho, Murat Yıldırım, Aytaç Kara, Mickael Pereira, Azubuike Okechukwu, Adem Büyük, Khalid Boutaib
Yedekler: Fabien Farnolle, Doria, Berk Yıldız, Rahman Buğra Çağıran, Sadio Diallo, Mustafa Eskihellaç, Eren Tozlu, Issiar Dia, Emanuel Dening, Gilberto

ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton, Georgios Tzavellas, Fabrice N'Sakala, Isaac Sackey, Giannis Maniatis, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas
Yedekler: Ufuk Ceylan, Berkan Emir, Mamadou Fofana, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Cenk Ahmet Alkılıç, Emre Nefiz, Taha Yalçıner, M'Billa Etame, Wanderson

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Yeni Malatyaspor - Alanyaspor (Canlı)
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