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"Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor"

oyuncusu , 'in 29. haftasında 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını belirten Arda, Galatasaray tribünlerinden kendisine gelen tepkileri de değerlendirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 21:42
Arda Turan Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor

2-0 kaybettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Arda, "İyi bir mücadele oldu. bizden üstün oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Biz de iyi mücadele ettik. Daha iyi olabilirdik" dedi.

Galatasaray'ı galibiyetten dolayı tebrik eden , "Önümüzdeki 5 maçı da kazanmak istiyoruz. Biz futbolun doğrularını oynamaya çalışıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Biz kendi maçlarımızı kazanıp, haddimizi bilerek, çünkü 100 yıllık rakiplerimiz var. Umudumuzu son saniyeye kadar sürdüreceğiz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray tribünlerinden gelen tepkiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Arda Turan, "Canları sağ olsun. Sonuçta Allah biliyor. Allah kalbimdeki gerçekleri biliyor. Bir gün gerçekler ortaya çıkar" şeklinde konuştu.

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