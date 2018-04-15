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, maçında yok

'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da kasığındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 13:27
Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçında yok

45 puanla ligde 5'inci sırada yer alan , yarın deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma noktasında iddiasını sürdürmeye çalışacak. Saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

BURAK YILMAZ KADRODAN ÇIKARTILDI

Bordo-mavililerde forvet oyuncusu 'ın kasığındaki artan ağrı nedeniyle bu maç öncesi kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Burak'ın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Okay da bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca hafta içerisinde antrenmanda sakatlanan Castillo'nun dışında Onazi, Batuhan ve Esteban'ın da tedavileri devam ediyor. Teknik direktör 'ın, cezalı Okay'ın yerine bu maçta Uğur'a, sakatlığı bulunan Onazi'nin yerine Bero'ya, kadrodan çıkartılan Burak'ın yerine ise N'Doye'a görev vermesi bekleniyor.

OSMANLISPOR İLE 18'İNCİ RANDEVU

spor ile Osmanlıspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 18'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 maçta Trabzonspor'un ikisi hükmen toplam 9, Osmanlıspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 30 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN OSMANLISPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞÖYLE:

Onur- Kamil Ahmet, Uğur, Hubocan, Novak- Kucka, Bero- Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay- N'Doye
SAKAT: Esteban, Onazi, Castillo, Batuhan, Burak
CEZALI: Okay

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Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçında yok
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