CANLI | Galatasaray - Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta mücadelesinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 1-0 mağlup etmiş ve haftaya lider giren Galatasaray'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybetmesi üzerine zirvenin yeni sahibi olmuştu. Dev maç öncesinde 59 puanı bulunan Medipol Başakşehir maç fazlasıyla lider olan Beşiktaş'ın hemen arkasında 2. sırada bulunuyor. Galatasaray ise 57 puanla sıralamanın 3. basamağında yer alıyor.

SON MAÇLARDA ÜSTÜNLÜK BAŞAKŞEHİR'DE

Medipol Başakşehir ile Galatasaray lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecekler. Bugüne kadar oynanan 19 maçın 9'unda sahadan galibiyetle ayrılan taraf sarı kırmızılılar olurken 6 maçı Medipol Başakşehir kazandı. 4 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Öte Medipol Başakşehir, Galatasaray'la oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanırken sadece 1 maçtan mağlup ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 5-1'lik skorla kazanan Medipol Başakşehir sarı kırmızılılar karşısında son mağlubiyetini 2015-16 sezonunun ilk yarısında 2-0'lık skorla almıştı.

ADEBAYOR GALATASARAY KARŞISINDA ETKİLİ

Medipol Başakşehir'e 2017'nin ocak ayında transfer olan Emmanuel Adebayor, Galatasaray karşısında etkileyici bir performans sergiliyor. Bugüne kadar sarı kırmızılılara karşı sadece 2 maçta forma giyen Togolu oyuncu bu maçlarda 6 gol atmayı başardı.

GALATASARAY'A EVİNDE YAN BAKILMIYOR

Bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Galatatasaray evinde ise halihazırda mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı kırmızılılar ligde çıktığı 14 iç saha maçında 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak bu alanda ligin farklı lideri konumunda bulunuyor. Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 20 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı kırmızılılar 2017-18 sezonunda, evinde oynadığı maçlarda attığı 40 golle iç sahada ligin en golcü takımı olmayı başardı..

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN DEPLASMAN KARNESİ

Medipol Başakşehir ligin başarılı deplasmandan takımlarından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon, deplasmanda oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Medipol Başakşehir, bu maçlard topladığı 24 puanla Fenerbahçe'nin ardından ligin başarılı deplasman takımı.

ARDA TURAN 2523 GÜN SONRA...

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan açısından da ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı formayla Türk Telekom Stadı'nda son olarak 2010-11 sezonunda oynanan 20 Mayıs tarihli Konyspor maçında forma giyen Arda Turan, 2523 gün sonra ilk defa Türk Telekom Stadı'na ayak basacak.

SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da 4, Medipol Başakşehir'de ise 3 oyuncu bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak maçlarda takımlarını yalnız bırakacaklar. O isimler şu şekilde:

Galatasaray: Sofiane Feghouli, Serdar Aziz, Maicon Roque, Sinan Gümüş

Medipol Başakşehir: Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir

SAKATLAR

Galatasaray: Eray İşçan

Medipol Başakşehir: Stefano Napoleoni

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Vişça, Arda, Elia, Adebayor

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA



Saat: 19.00

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Yayın: beIN Sports