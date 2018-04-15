Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere davet

Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması gerekir. Bunu halletmeniz lazım. Bakın aniden bir sürpriz yaparım. Başakşehir'in bir maçına gelirim, tribünleri boş görürsem olmaz. Bu alanlarda meydanlarda AK Parti'nin gençliği kendini gösterecek. Futbol, basketbol, yüzme de de gösterecek" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU