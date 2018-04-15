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ile bir araya gelmedi

'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir'i karşı karşıya getiren mücadelenin öncesinde günün merakla beklenen olayı - karşılaşmasıydı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 19:41 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 19:54
Fatih Terim ile Arda Turan bir araya gelmedi

Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu, seremoniden sonra Galatasaray Teknik Direktörü 'in yanına gitti. Terim ile ise bir araya gelmedi.

'in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın başlama düdüğünden önce Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına giderek başarılar diledi ve sarıldılar. Başakşehir'de forma giyen eski Galatasaraylı Arda Turan ile Terim ise bir araya gelmedi.

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Fatih Terim ile Arda Turan bir araya gelmedi
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