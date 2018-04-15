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"Duygu patlaması oldu"

'in 29. haftasında 'i 2-0 mağlup ederek puanını 60'a yükselten ve bir hafta aradan sonra tekrar lig liderliğine yükselen 'da ve maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 22:26
Fernando Muslera Duygu patlaması oldu

karşılaşmasında 90 dakika boyunca kalesini gole kapayan file bekçisi , maç sonunda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı kalecinin maçla ilgili değerlendirmeleri şöyleydi:

"Gençlerbirliği maçından 3 puanla dönseydik bugün çok farklı bir şey olabilirdi. Bugün olmazsa olmazımız 3 puandı. Oynadığı oyunla da tam anlamıyla bunu hak eden bir Galatasaray sahada vardı. Tekrardan lider olduğumuz için çok mutluyuz."

"Mariano'nun attığı golün ardından çok mutlu oldum. O anda bir duygu patlaması oldu. Onunla aramda çok güzel bir dostluk var. Mariano'nun gol atması da beni ekstra mutlu etti."

"Gençlerbirliği maçından sonra bizi havaalanında destekleyen, bizimle beraber olduğunu gösteren ve bizi hiçbir zaman bırakmayan taraftarımız var. Bugün de inanılmaz bir ortam yarattılar. O yüzden gol sevincini onlarla birlikte yaşamak istedim. Çünkü onları mutlu etmek istiyoruz, onlar için oynuyoruz. Umarım sezon sonunda onları daha da mutlu ederiz. Stadın kapasitesi daha büyük olsa daha da çok gelirler."

BELHANDA: İLERLİYORUZ

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuşan ise taraftara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Faslı oyuncu, "İyi bir karşılaşma geçirdik. Şampiyonluk için önemli bir yapı taşıydı. Mariano'yu ve bize destek veren taraftarımızı tebrik ediyorum. İlerliyoruz" şeklinde konuştu.

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Fernando Muslera "Duygu patlaması oldu"
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