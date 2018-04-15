Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu 7-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.

Ligue 1'in 32. haftasında PSG, Parc des Princes'te Monaco'yu ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 14 ve 27. dakikada Giovani Lo Celso, 17. dakikada Edinson Cavani, 20. dakikada Angel Di Maria'nın golleriyle durumu 4-0 yaptı.

Monaco adına 38. dakikada Rony Lopes'in kaydettiği golle ilk yarı 4-1 sona erdi.

İkinci devrede farkı daha da açan PSG, 58. dakikada Di Maria, 76. dakikada kendi kalesine Radamel Falcao ve 86. dakikada Julian Draxler'in attığı gollerle 7-1 galip geldi.

Bu galibiyetle puanını 87 yapan PSG, Monaco ile arasındaki farkı 17'ye çıkararak bitime 5 hafta kala 2017-2018 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

PSG, 1985-1986, 1993-1994, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarının ardından 7. şampiyonluğuna ulaştı.