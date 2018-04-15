Galatasaray, Başakşehir'i geçti zirveye yükseldi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray, Medipol Başakşehir'i Mariano ve Serdar Aziz'den bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve puanını 60'a çıkartarak ligde 1. sıraya yükseldi.

GALATASARAY 2 - 0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (MAÇ SONUCU)

60' Mariano

90' Serdar Aziz

GALATASARAY, BAŞAKŞEHİR'İ 5 MAÇ ARADAN SONRA YENDİ

Bu müsabaka ile sarı-kırmızılıların Başakşehir'e olan şanssızlığı sona erdi. Galatasaray, turuncu-lacivertlileri en son 3 Ekim 2015 yılında deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. O maçın ardından oynanan 4 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında Aslan, Başakşehir'i yenememişti.

SARI KIRMIZILILAR EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 17 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray'ın Süper Lig'de iç sahada oynadığı müsabakalarda bileği bükülmüyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde mücadele ettiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yenilmezlik serisini 17 müsabakaya yükseltti. Söz konusu 17 maçta ise Aslan, 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında 3-1'lik skorla almıştı.

FEGHOULI'DEN 8. ASİST

Müsabakanın 60. dakikasında gelen Mariano'nun golünde Sofiane Faghouli asist yaptı. Cezayirli futbolcu böylece ligdeki asist sayısını da 8'e çıkardı. Faghouli bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 müsabakada rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk başladığı maçta 79. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

GOMİS VE ADEBAYOR, GECEYİ SESSİZ KAPADI

Bu müsabakada İki takımın da golcüleri karşı karşıya geldi. Bafetimbi Gomis ve Adebayor'un performansı merakla bekleniyordu. İki golcü de müsabakayı gol atamadan tamamladı. Gomis, 11 başladığı maçta yerini 88. dakikada Eren Derdiyok'a bıraktı. Adebayor ise ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Ligde 29 hafta geride kalırken Gomis'in 26, Adebayor'un 12 golü bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

4. dakikada Rodrigues'in pasında Feghouli topla hareketlendi ancak savunma araya girdi. Rodrigues topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Volkan Babacan topu kornere gönderdi.



15. dakikada Nagatomo'nun pasında Rodrigues soldan hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği pasta savunma ters bir vuruş yaptı. Top az farkla kornere gitti.





35. dakikada Galatasaray sağdan geldi. Feghouli'nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Belhanda uzaktan şutunu çekti ancak top Volkan'da kaldı.



38. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top direğin dibinden auta gitti.



40. dakikada kazanılan korner atışında Belhanda ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın içinden iyi yükselen Denayer kafayı vurdu ancak top Volkan Babacan'da kaldı.

İKİNCİ YARI



51. dakikada Adebayor'un pasında Elia ceza sahası içinde topla buluştu. Bu savunmadan sıyrılmaya çalışırken Emre Belözoğlu topu kaptı ve çaprazdan sert vurdu. Muslera gole izin vermedi.



53. dakikada Garry Rodrigues sol kanattan 3 rakibini de geçerek ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Volkan Babacan 2 hamlede topa sahip oldu.



60. dakikada Mariano, önce Belhanda ardından da Feghouli'yle paslaşarak ceza sahası önüne geldi ve sol ayağıyla çok şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0





70. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emre'nin ortasında ön direkte kafayı Mahmut vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.



77. dakikada topla buluşan Tolga Ciğerci, savunmanın arkasına sarkan Gomis'i gördü. Fransız yıldızın sol çaprazdan vuruşunda Volkan Babacan başarılıydı.



83. dakikada Clichy'nin soldan yaptığı ortada arka direkte Caiçara gelişine vurdu. Direğe çarpan top Muslera'da kaldı.



90. dakikada kazanılan korner atışını Belhanda kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top Adebayor'a çarpıp ağlara gitti. 2-0

Stat: Türk Telekom Stadyumu



Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx



Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Serdar xxx, Denayer xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx, Fernando xxx (Tolga dk. 74 xx), Feghouli xxx (Sinan dk. 79 x), Belhanda xxx, Rodrigues xxx, Gomis xx (Eren dk. 88 ?)



Yedekler: Batuhan, Eray, Maicon, Ahmet, Yasin, Selçuk, Latovlevici



Teknik Direktör: Fatih Terim



M.Başakşehir: Volkan xxx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre x (İrfan Can dk. 72 x), Visca x, Arda x (Mossoro dk. 65 x), Elia x (Kerim dk. 79 x), Adebayor xx



Yedekler: Mert, Attamah, Bajic, Mevlüt, Uğur, Alparslan, Gökhan



Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Goller: Mariano (dk. 60), Adebayor (dk. 90 k.k.) (Galatasaray)



Sarı kartlar: Mariano, Fernando, Nagatomo (Galatasaray), Emre, Arda (M.Başakşehir)