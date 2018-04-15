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’de ve Scarione şoku

Bugün ’u konuk edecek ’de ile sakatlıklarının sürmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 12:01
Göztepe’de Demba Ba ve Scarione şoku

'de bugün 'u konuk edecek 'de ve şoku yaşandı.

Oyuncuların sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapan Göztepe sağlık heyeti, Demba Ba'nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşandığını ve 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam ettiğini, MR tetkiki yapılan yıldız oyuncuda hamstring kasında ödem ve zorlanma saptandığını duyurdu.

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILDILAR

Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen Demba Ba'nın bu nedenle kadrodan çıkartıldığı ifade edildi.
Sağlık heyeti, Oscar Scarione'nin ise sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için maç kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

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