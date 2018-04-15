Haftanın maçında Eskişehir'dan Samsunspor'a farklı tarife

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Samsunspor'u 5-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Bilal Aziz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan topu son anda kornere çeldi.

16. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun sol kanattan getirip ceza sahası içinden şutunu çekti ancak kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi.

17. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hasan Ayaroğlu'nun pasında ceza sahası dışından sert vuran Hasan Hüseyin'in topu direkten döndü. Ceza sahası içinde bomboş kalan Bruno, dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada sol kanattan Bilal Aziz'in ortasında topla buluşan Hasan Hüseyin'in şutu kalecinin elleri arasından ağlarla buluştu. 2-0

31. dakikada orta alan mücadelesinde rakibine tehlikeli harekette bulunan Çağrı Ortaya, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

41. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kalecinin müdahale ettiği top direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-0

45. dakikada Eskişehirspor'un sağ kanattan atağında, Kaan Kanak'ın ceza sahası ön çaprazında yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

69. dakikada Bruno Mezenga'nın uzaktan sert şutu, kaleci Furkan'dan döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, maçın sonucunu belirleyen golü attı. 5-0





Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan Hüseyin xxx, Dorukhan xx (Aykut dk. 72 x), Bilal Aziz xx, Kaan Kanak xx (İbrahim Halil dk. 72 x), Hasan Ayaroğlu xxx, Bedirhan xxx, Akaminko xx (Mehmet dk. 80 ?), Hürriyet xx, Semih x, Bruno Mezenga xxx

Yedekler: Gökhan, Fıratcan, Furgan, Mevlüt, Cemali, Andaç

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Samsunspor: Furkan x, Ercan x, Ahmet x (Burhan dk. 52 x), Samaras xx, Kenan x, Ayite xx, Oğuz x (Chibuike dk. 60 xx) , Ahmet Cebe x (Enes dk. 45 x), Samed x, Çağrı x, Erkam x

Yedekler: Sifakis, Muhammet, Gökay, Claude Angan,

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Goller: Bruno Mezenga (dk. 17), Bilal Aziz (dk. 28), Hasan Ayaroğlu (dk. 41, dk. 69), Kaan Kanak (dk. 45) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Çağrı (dk. 38) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Bruno Mezenga, Bilal Aziz, Semih Güler, Hasan Hüseyin (Eskişehirspor)